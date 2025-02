Dagens Industri: – Senk tollen på amerikanske varer

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump innrømmer aldri en feil, men han skifter ofte mening. Slik bør man tolke beslutningen om å utsette tolløkningen mot Mexico og Canada. Uansett har Trump åpnet en ny epoke med økonomisk usikkerhet.

Financial Times

Donald Trump er ikke den første presidenten med ambisjon om en bemannet romferd til Mars, men ingen andre støttes av verdens rikeste mann, som også er verdens største rakettentusiast. Det er ingen fjern drøm at astronauter skal lande på den røde planeten.

Die Welt

På et tysk talkshow stilte faren til en ungdom drept av en asylsøker spørsmål til byggeminister Klara Geywitz. I stedet for å vise empati, svarte den sosialdemokratiske politikeren med en teknokratisk forvaltningsforelesning. Det viser at borgernes livserfaringer ikke blir oppfattet i den politiske sfæren.

Dagens Industri

EU har mest å tape på en handelskonflikt med USA. Det er bra at EU nå jobber for å handle mer med andre, men EU bør handle proaktivt. Toll ødelegger prismekanismene, forvrenger markedet og hindrer effektiv produksjon. Tollen på amerikanske varer bør senkes for å motvirke en handelskrig.

Les også The Economist: – Disse er vinnerne i Deepseek-dramaet Markedets reaksjon var brutal, men alt i alt er det langt flere vinnere enn tapere i DeepSeek-dramaet, skriver The Economist.