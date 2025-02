Norske styrehonorarer nest lavest i Europa – krav om kraftig økning

Det er valgkomitélederne i Equinor, Norsk Hydro, Yara, Telenor, Kongsberggruppen og DNB som har sendt et felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet hvor de ber om høyere styrehonorarer, skriver Dagens Næringsliv.

I brevet advarer de næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) om at selskapene verken er konkurransedyktige i norsk eller internasjonal sammenheng. De mener lave honorarer gjør det vanskelig å finne godt kvalifiserte styremedlemmer.

– Vi mener derfor at det er nødvendig med en betydelig økning av styrehonorarene over de neste årene for å sikre at viktige norske selskaper fortsatt vil være i stand til å tiltrekke seg de beste kandidatene til styreverv i selskapene, står det i brevet.

De peker på at styrehonorarene i Norge ligger lavest i Norden, og nest lavest i hele Europa.

Statssekretær Tomas Norvoll (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til avisen at staten som eier stemte for å øke styrelederhonorarer med mer enn alminnelig lønnsvekst i flere av de største børsnoterte selskapene i 2023 og 2024.

Han sier de tar med seg innspillet fra de aktuelle valgkomitélederne og på vanlig måte gjøre en konkret vurdering av nivået på styregodtgjørelsene for hvert selskap inn mot de kommende generalforsamlingene.