Musk, som regnes som verdens rikeste person, leder president Donald Trumps innsats for å kutte føderale kostnader.

I et søksmål hevdes det nå at Musk og hans etat, det såkalte Departementet for offentlig effektivitet (DOGE), ulovlig får tilgang til private opplysninger om millioner av amerikanere.

Søksmålet ber en føderal dommer erklære det ulovlig for Musk eller andre fra DOGE å få personlige opplysninger om skattebetalere. Det krever også at Finansdepartementet hindres i å tillate dette.

– Folk som må dele opplysninger med føderale myndigheter, bør ikke tvinges til å dele opplysninger med Elon Musk eller hans DOGE, heter det i søksmålet som er levert inn i Washington av fagforeninger og en grasrotorganisasjon.

Musk skrev mandag i et innlegg på X, som han selv eier, at «den eneste måten å stoppe svindel og sløsing med skattebetalernes penger på, er å følge betalingsstrømmene og sette mistenkelige transaksjoner på vent for gjennomgang.»

«Naturligvis fører dette til at de som har hjulpet til med, tilrettelagt for og mottatt svindelaktige betalinger, blir svært opprørte. Synd for dem», la han til.

Finansdepartementets strengt bevoktede betalingssystem håndterer pengestrømmen i den amerikanske staten, inkludert 6000 milliarder dollar årlig til trygd, helseforsikring for eldre, føderale lønninger og andre viktige utbetalinger.

Musks tilgang til betalingssystemet er godkjent av påtroppende finansminister Scott Bessent, melder nyhetsbyrået AFP og flere amerikanske medier, blant dem Politico. Det ble mulig etter at en embetsmann som nektet å gi hans folk tilgang, ble plassert i administrativ permisjon fredag, ifølge søksmålet.