20.000 føderale ansatte slutter

Rundt 20.000 føderale ansatte har akseptert den frivillige sluttpakken som Trump-administrasjonen fremmet i forrige uke, melder Axios.

Det tilsvarer rundt én prosent av den føderale arbeidsstyrken, som er et godt stykke under målet til Det hvite hus om 5–10 prosent kutt. Tilbudet står til og med torsdag.

«Vi forventer at flere vil akseptere. Hvis du ser på hva som skjer i USAID, er det bare én brikke i puslespillet,» sa en senior tjenestemann, som avisen snakket med.

Sluttpakken innebærer at man kan slutte, eller jobbe mindre, umiddelbart, men likevel motta lønn frem til 30. september.

Les også Elon Musk: Verdens største bistandsgiver legges ned Elon Musk hevder at president Donald Trump er enig i at USAs bistandsdirektorat USAID må nedlegges. Direktoratet er verdens største bistandsgiver.

6% jobber fulltid på kontoret

Trump-administrasjonen estimerer at sluttpakkene kan spare skattebetalerne opptil 100 milliarder dollar årlig. Tilbudet gjelder alle fulltidsansatte i føderale stillinger, med unntak av militært personell, postvesenet og ansatte i innvandringskontrollen eller nasjonal sikkerhet, ifølge Axios.

«Den statlige e-posten som sendes ut i dag [tirsdag forrige uke], er ment å sikre at alle føderale ansatte er med på administrasjonens nye plan om å ha ansatte fysisk på kontoret og følge høyere standarder. Vi er fem år etter COVID, og bare 6 prosent av de føderale ansatte jobber fulltid på kontoret. Det er uakseptabelt,» sa en høytstående tjenestemann til Axios.

Noen kritikere hevder sluttpakketilbudet er ulovlig, da det ikke finnes noen reell garanti for at folk vil få utbetalt pengene sine. Videre hevdes det at sluttpakken ville krevd godkjenning fra Kongressen for å være legitim.