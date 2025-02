Stoltenberg-retur gir Ap-byks

Økningen er utenfor feilmarginen og er dermed statistisk signifikant, skriver TV 2.

Partiet får en oppslutning på 25,7 prosent, noe som er Aps beste resultat på TV 2s partibarometer siden november 2021.

– Dette viser at folk har en veldig positiv innstilling til at Jonas Gahr Støre henter tilbake Jens Stoltenberg, sier valganalytiker Terje Sørensen til kanalen.

Målingen, som er utført av Verian for TV 2, ble satt i gang 4. februar klokken 16.30, bare timer etter at Stoltenbergs retur som finansminister var et faktum. 1000 stemmeberettigede personer deltok. Feilmarginen ligger på mellom 1 prosentpoeng og 3 prosentpoeng.

– Dette er en motiverende måling, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en kommentar til kanalen.

– I dag har jeg gått ut på Slottsplassen med den første rene Ap-regjeringen vi har hatt på 25 år. Vi tar ansvar i en urolig tid, og folk skal merke at det er en Ap-regjering som styrer, sier han.

Ap går dermed kraftig forbi Høyre, som får 18,4 poeng. Frp er fortsatt klart størst med 26,9 prosent, og sammen med Høyre har de flertall.

Her er tallene for alle partiene, med endring fra sist måling i parentes:

Frp: 26,9 (+1,8), Ap, 25,7 (+5,9), Høyre: 18,4 (-0,5), Sp: 6,9 (-1,7), SV: 6,8 (-1,6), V: 3,2 (-1), KrF: 3,2 (+0,7), Rødt: 3,7 (-1,9), MDG: 2,4 (0,6),

(NTB)