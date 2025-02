EU skjerper kontrollen mot Temu og Shein

De to selskapene sender hvert år tonnevis av billige klær og andre billigprodukter til EU. Men nå vil EU-kommisjonen skjerpe kontrollen. Blant annet varsles granskinger om hvordan Shein og Temu og andre plattformer oppfyller ulike EU-regler.

– Mange produkter har vist seg å være usikre, falske eller til og med farlige, påpekte EU-kommissærene Henna Virkkunen da de nye tiltakene ble lagt fram i Brussel onsdag.

Omfattende kontroll

Både tradisjonelle tollmyndigheter, datadeling, KI-verktøyer og målrettede innsatser mot bestemte plattformer skal tas i bruk for å avdekke hvilke varer som ikke lever opp til EUs standarder.

De siste årene har netthandelen eksplodert. I fjor flommet over 4,6 milliarder små pakker med varer for mindre enn 22 euro inn over kontinentet, dobbelt så mye som året før. Antallet øker med over én milliard i året, ifølge EUs handelssekretær Maros Sefcovic.

– Dette fører til behov for øyeblikkelig handling for å håndtere dette, sier han og peker på at det er viktig å sikre like konkurransevilkår for europeisk netthandel.

Vil øke avgifter

90 prosent av pakkene kommer fra kinesiske selskaper som Temu og Shein, og verdien ligger ofte under tollgrensen på 150 euro. Nå vil kommisjonen innføre nye avgifter på slik netthandel. Det forutsetter imidlertid at EU-landene vedtar reformen av tollunionen som kommisjonen foreslo i 2023.

Falske produkter er også et stort problem.

– Vi må gjøre mer for å sikre våre forbrukere, sier justiskommissær Michael McGrath.

Norge støtter

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen heier på tiltaket.

– Det er en bra start at EU kommer med tiltak som vil gjøre det vanskeligere for Temu, Shein og lignende nettsteder å selge varer som kan være en trussel mot folks helse og sikkerhet, sier Eriksen til NTB.

Han viser til at det også i Norge nylig ble avdekket produkter fra Temu som inneholder farlige kjemikalier i strid med norsk lov.

– Det kan vi ikke akseptere. Aktører som bryter regelverk, må kunne sanksjoneres, slår han fast.

– Norge skal være en pådriver for å sikre trygge og bærekraftige produkter på markedet i EU/EØS-området, sier klimaministeren.