DJ Broiler-Mikkel i millionsøksmål

Skatteetaten har saksøkt Christiansen for i overkant av 2,5 millioner kroner for ubetalt skattekrav, skriver TV 2 , som viser til en offentlig tinglysning. Der fremgår det at det blant annet er tatt utleggspant i 32-åringens biler.

Christiansen står registrert med flere millionbiler, deriblant to Porsche 911 Carrera og en McLaren 720S Coupe.

Skatteetaten, som har taushetsplikt når det gjelder enkeltsaker, ønsker ikke å kommentere saken.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Christiansen uten hell. NTB har heller ikke lykkes i å få en kommentar.