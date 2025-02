Tesla-salget stuper

Salget av Teslaer i Tyskland raste i januar sammenlignet med året før, med kun 1277 nye registreringer viser det en nedgang på 59 prosent, melder Bloomberg. Salget av elbiler generelt økte med 54 prosent i januar sammenlignet med januar i fjor, ifølge nettavisen.

Den siste tiden har Elon Musk, Tesla-sjef og nå også rådgiver for president Donald Trump, fått mye kritikk. Det handler først og fremst om Musks flørt med ytre høyre-partier, og da særlig tyske AfD foran valget i Tyskland 23. februar.

Også Musks armbevegelse på en talerstol under Trumps innsettelse i Washington i januar, har vakt oppsikt.

Tesla sliter også i Frankrike og Storbritannia, der nybilsalget falt med henholdsvis 63 og 12 prosent i januar sammenlignet med samme måned i fjor.

I Tyskland og over hele EU er Teslas konkurrenter, som Volkswagen, Stellantis og Renault, under press for å selge flere elbiler for å oppfylle strengere utslippskrav som trer i kraft i år. VW og BMW var blant produsentene som økte sin markedsandel i Tysklands elbilmarked i fjor, mens Tesla mistet markedsandeler til fordel for konkurrentene.

I tillegg til å måtte håndtere den økte innsatsen fra produsenter av fossilbiler, vil Musk stå overfor rivaliserende elbilmerker som ønsker å utnytte hans polariserende politiske uttalelser.

«Vi får mange henvendelser fra folk som sier at de ikke liker alt dette,» sa Polestar-sjef Michael Lohscheller til Bloomberg News i et intervju forrige måned. Den tyske lederen kalte Musks støtte til AfD for «helt uakseptabel» og sa at han har fortalt selgerne om å rette seg mot misfornøyde Tesla-eiere som mulige kunder.