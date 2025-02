NSM advarer mot DeepSeek

– For å si det sånn: I NSM er det ikke lov til å laste ned DeepSeek på tjenesteenheter. Og jeg vil oppfordre norske virksomheter som mener at de har jobbsensitiv informasjon på enhetene sine, til heller ikke å gjøre det – i og med at usikkerheten er så stor rundt hvordan denne informasjonen blir lagret og hvordan den blir brukt, sier NSM-sjef Arne Christian Haugstøyl til Børsen Dagbladet.

Han mener alle bør være bevisst på hva slags informasjon man gir slike KI-modeller, og sier at dette gjelder alle KI-modeller. Likevel mener han man bør være spesielt varsom med DeepSeek fordi appen er kinesisk.

– Det handler også om at vestlige land har større restriksjoner med tanke på hvordan informasjon brukes. I Kina, for eksempel, plikter man som virksomhet å samarbeide med og utlevere informasjon til kinesiske etterretningstjenester og myndigheter dersom de ber om det.

Han oppfordrer norske ledere til å vurdere et forbud mot DeepSeek på tjenesteenheter, spesielt om man mener at informasjonen som skal brukes i modellen, er sensitiv.

NTB