Israels eksstatsminister: – Trumps Gaza-plan er en fantasi

– Dette ser ikke ut som en plan som noen har vurdert seriøst. Det ser mer ut til å være en prøveballong, eller kanskje et forsøk på å signalisere støtte til Israel, sier Barak torsdag.

Han var Israels statsminister fra 1999–2021. Før dette var han forsvarsminister etter å ha jobbet 35 år i det israelske militæret.

I et intervju med radiokanalen til den israelske hæren sier han at Trumps utspill kan være et forsøk på å presse arabiske ledere til å komme med en bedre plan for Gazastripen i møte med det han omtaler som tullete forslag fra Trumps side.

Han sier også at de viktigste spørsmålene som skal løses, er «hvordan man kommer videre i Gaza, hvordan Hamas kan hindres i å ha makten og hvordan sikre at Israel ikke lenger er truet».