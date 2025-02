Høyre lanserer egen strømplan: – Bedre for lommeboka

Det går sport i å legge fram den beste strømpakken om dagen.

Rødt og Frp har lenge argumentert for en fastpris på strøm. Etter at Sp og Ap skilte lag og Jonas Gahr Støre fikk begge hendene på regjeringsrattet lanserte Ap sin egen plan med 40 øre/kWt fastpris på strøm. Like etter fulgte Sp og nå har også Erna Solberg kastet seg inn i konkurransen.

– Høyre er nå det eneste partiet med konkrete tiltak for lavere og likere strømutgifter for både folk og bedrifter. Verken Støre-regjeringen eller Frp har ofret en tanke for næringslivet. Det viser viktigheten av et stort og sterkt Høyre etter høstens valg, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Lanserer fire grep

Høyre presenterer nå sitt alternativ til regjeringens Norgespris på strøm. Det består av fire grep.

*Strømstøtten skal fortsette som i dag, men folk skal selv velge hvor mye av strømforbruket de vil binde prisen på.

*I år hvor strømprisen er høyere enn normalt skal staten dele ut utbytte fra sitt ekstraordinære overskudd til folk i områder med høy pris.

* Overskuddet fra strømkablene til utlandet skal brukes til å kutte nettleien for folk og bedrifter på Sør-Vestlandet. I tillegg skal det være lavere elavgift på nettleien.

* Næringslivet på Sørvestlandet får 200 millioner kroner i støtte til å kutte strømforbruket.

– Bedre for kraftmarkedet

Høyres to første grep gjelder for hele Norge, mens de to siste bare gjelder for prisområdet NO2 på Sørvestlandet, som har slitt mest med høye strømpriser de siste årene.

– Jeg tror vårt forslag er bedre for din lommebok, bedre for kraftmarkedet og bedre for små og mellomstore bedrifter der strømprisen er høyest, sier Høyre-lederen til VG.

Analysesjef i Volue Tor Reier Lilleholt har sett på pakken som Solberg legger fram:

– Svakheten ved Høyres forslag er at de ikke er konkrete nok. Men jeg liker at de ikke griper direkte inn i kraftmarkedet, sier strømeksperten til VG.

