Raser mot USAs bistandsbyrå: – Legg det ned!

US Agency for International Development (USAID), en av verdens største bidragsytere i global bistand, skal gjøre massive kutt i arbeidsstyrken, skriver Financial Times (FT).

Byrået sendte en intern melding sent torsdag om omfattende nedtrapping, etter å ha varslet tidligere i uken at de fleste ville bli permittert og sendt hjem fra utenlandsoppdrag innen 30 dager, ifølge avisen.

USAID sysselsetter rundt 10.000 personer, men kun 611 vil bli beholdt.



Elon Musk og hans Department of Government Efficiency, avdeling for statlig effektivisering, har også sirklet rundt USAID i et forsøk på å kutte offentlige utgifter, ifølge FT.

– Verre enn Afghanistan

Mandag publiserte Det hvite hus en liste over ulike USAID-prosjekter som ble omtalt av administrasjonen som «waste and abuse». Her er listen:

Det hvite hus' liste over «waste and abuse» Beløp (dollar) Formål 1.500.000 Mangfold, likestilling og inkludering (DEI) ved serbiske arbeidsplasser 70.000 Produksjon av en DEI-musikal i Irland 2.500.000 Elektriske kjøretøy i Vietnam 47.000 Transkjønnet opera i Colombia 32.000 Transkjønnet tegneserie i Peru 2.000.000 LGBT-aktivisme i Guatemala 6.000.000 Finansiering av turisme i Egypt Hundretusenvis Støtte til en terrororganisasjon Flere millioner Støtte til EcoHealth Alliance - knyttes til et Wuhan-laboratorium Ukjent Hundretusenvis av måltider til Al-Qaida-tilknyttede krigere i Syria Ukjent Finansiering av "personlige" prevensjonsmidler i utviklingsland Hundrevis av millioner Støtte til opiumsproduksjon i Afghanistan. Det hvite hus

President Trump skrev følgende, i store bokstaver, på Truth Social i 15-tiden fredag:

«USAID gjør den radikale venstresiden rasende, og de kan ikke gjøre noe med det fordi pengene har blitt brukt på en så uforståelig og ofte svindelpreget måte. Legg det ned!»

En USAID-tjenestemann som FT snakket med sa:

«Dette kommer til å bli verre enn Afghanistan, ikke bare fordi vi trekker oss ut uten varsel – vi har også Elon Musk som tvitrer at USAID er en gjeng kriminelle».