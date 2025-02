Trump: Musk skal gå gjennom Pentagons pengebruk

Pentagons budsjett for 2025 er foreslått til 850 milliarder dollar, eller rundt 9500 milliarder norske kroner. På spørsmål om det ligger an til forsvarskutt i regi av Musk, svarte Trump:

– Jeg har instruert ham om å gå og sjekke utdanning, og å sjekke Pentagon, som er militæret. Og du vet, dessverre, så vil du finne ting som er ganske ille, sier presidenten.

Milliardær Elon Musk er en av Trumps nære rådgivere og leder for byrået Doge. Formålet med Doge skal være å kutte statlige kostnader.

Doges virksomhet i føderale amerikanske organer har vekket stor oppsikt. Nylig meldte amerikanske medier at Musks folk hadde fått tilgang til det amerikanske finansdepartementets betalingssystem.

Kritikerne har pekt på at det er Kongressen som godkjenner USAs pengebruk gjennom sin makt til å utforme budsjettet, og at forsøk på å ta kontroll over statsfinansene er i strid med dette prinsippet.

Musk har blant annet erklært at USAs bistandsdirektorat, USAID, bør legges ned.

Doges status er ennå uklar juridisk, og utfordres i flere saker i rettssystemet. Musk er verken folkevalgt eller godkjent av Kongressen. Politico har skrevet at det juridisk sett er uklart om Doges medarbeidere er regjeringsansatte, kontraktører eller ganske enkelt utenforstående som har fått spesialtilgang.