Vance vil hente tilbake omstridt Doge-ansatt

Den 25 år gamle mannen sa opp torsdag, etter at Wall Street Journal koblet ham til en slettet X-konto som i fjor blant annet publiserte meldinger der det het at «Jeg var rasist før det ble kult» og «Du kunne ikke betalt meg for å gifte meg med noen av en annen etnisitet».

Vance skriver på X at mannen bør hentes tilbake, og retter en pekefinger mot «journalister som prøver å knuse mennesker».

– Jeg er åpenbart uenig med noen av innleggene hans, men jeg synes ikke dum aktivitet i sosiale medier bør ødelegge livet til en fyr, skriver Vance.

President Donald Trump sa fredag at han er enig i Vances vurdering. Vance mener 25-åringen burde blitt sparket «om han var en dårlig fyr eller et forferdelig medlem av gruppa».

Musk har i et annet innlegg opprettet en meningsmåling der følgerne hans kan stemme over hvorvidt 25-åringen skal få tilbake jobben eller ei. Han er en av de to som tidligere i uka fikk tilgang til finansdepartementets betalingssystemer, før en dommer besluttet å begrense adgangen.

Musks etat, det såkalte Departementet for offentlig effektivitet (Doge), har offisielt som oppgave å kutte statlige utgifter. Det er ikke et statlig departement.

