Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Ettersom statene i USA blir stadig mer politisk polariserte, blir forskjellen mellom god og dårlig styring stadig tydeligere for velgerne. Nok mennesker har merket seg dette i Illinois til at flere fylker ønsker å gå ut og slutte seg til Indiana, som ikke styres av offentlige fagforeninger og deres politiske nikkedukker.

Financial Times

Donald Trumps retur til Det hvite hus styrker argumentene for at EU og Storbritannia bør styrke båndene. Men Labour-regjeringens tilnærming er skuffende lite ambisiøs. Prosessen risikerer å bli en repetisjon av de langtrukne utmeldingsforhandlingene fra 2017 til 2019.

Die Welt

Allerede for 40 år siden beklaget filosofen Hermann Lübbe at kritikken av nasjonalsosialismen var i ferd med å bli et instrument for moralsk og politisk delegitimering av vilkårlige nåtidige motstandere. Nå er advarselen mer aktuell enn noensinne.

The Economist

Etter bare få uker som president har Donald Trump kommet med en rekke sjokkerende utspill. Men forslaget om at USA skal ta over Gazastripen står i en klasse for seg selv. Faren er at forslaget kan styrke hardlinerne og støte fra seg USAs allierte.

Les også WSJ: – Er Trumps Gaza-plan verre enn status quo? Reaksjonene på Donald Trumps Gaza-plan viser at araberstatene egentlig ikke bryr seg om palestinerne, skriver The Wall Street Journal.