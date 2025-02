WSJ: – Tydelig at Donald Trump vil trakassere pressen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har i flere måneder hisset seg opp over et intervju CBS sendte med Kamala Harris under fjorårets valgkamp. Der fikk Harris fordelaktig klipping. Det er tydelig at Trump vil trakassere pressen, men det er ingen grunn til at kommunikasjonsmyndigheten FCC skal følge opp med tilsynssak.

Financial Times

Det er uvisst om Donald Trump gjennomfører hele sin tollpolitikk, men multinasjonale selskaper må lære seg å operere i en verden med ekstrem usikkerhet. Vinnerne vil være de bedriftene som viser at de kan tenke raskt og handle fleksibelt.

Die Welt

De grønne har nektet å sette loven om CO2-lagring på dagsordenen i Forbundsdagen. Dette følger et kjent mønster: Når konkrete klimatiltak er klare, griper forkjemperne for klimasaken inn. Deres agenda handler ikke bare om klima, men om andre ideologiske mål.

Dagens Industri

Beskyttelsen av undersjøiske kabler og rørledninger var kanskje ikke det første man tenkte på da den svenske Nato-debatten startet etter Russlands invasjon av Ukraina. Men Nato-operasjonen for å beskytte kablene er et slående eksempel på fordelene med et svensk medlemskap.

