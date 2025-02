Svensker raser mot Støres strømgrep

– I høst innføres Norgespriser på strøm, lover den norske statsministeren. Det er dårlige nyheter for alle svensker, skriver Expressen innledningsvis på lederplass.

Avisen forklarer videre grepet, som innebærer at hvis strømprisen er høyere enn 40 øre, så tar staten kostnaden over dette.

– Nordmennene kan derfor drikke champagne i jacuzzien midt på iskalde vinteren, mens svenskene må tusle rundt i raggsokker. Og jo mer nordmennene svømmer, jo mer må svenskene skru ned varmen fordi strømprisen følger etterspørselen, skriver avisen, som anklager Norge for å manipulere markedet med ordningen.

Avisen ber den svenske regjeringen ta til motmæle.

– Energiminister Ebba Busch bør sette seg på et tog til Oslo og erklære at Sverige ikke aksepterer norske priser, og true med å kutte strømmen fra Sverige dersom forslaget ikke stoppes.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte ordningen dagen etter at Senterpartiet forlot regjeringen. Ordningen skal etter planen tre i kraft fra 1. oktober.

Daglig leder Stig Schjølset i miljøstifeltelsen Zero sier til TV 2 at lederen har et poeng.

– Selv om saken er satt på spissen, har lederen et poeng. Jo billigere strømmen blir, jo mer vil vi bruke. De som tjener mest på dette, er de som har en stor hytte, et stort hus og jacuzzi. De kommer til å få mest støtte fra staten.

Han mener, i likhet med Expressen, at ordningen trolig vil føre til økte strømpriser i Sverige. TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra statsministeren og energiminister Terje Aasland (Ap), uten hell.