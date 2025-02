Donald Trump: Vil fortsatt utvide USA med Grønland, Canada og Gaza

Uttalelsen kommer i et intervju med flere journalister om bord i flyet Air Force One natt til mandag norsk tid. Magasinet Forbes har lagt ut intervjuet på Youtube.

Trump holder fast på at USA skal utvides med Grønland, Canada og Gaza.

– Vi trenger Grønland på grunn av nasjonal sikkerhet, internasjonal sikkerhet og verdensfred, sier han.

Han hevder at han i forrige periode jobbet konsekvent under motstand fra både systemet og demokratene, noe som krevde svært mye av ham, men at denne gangen er makten hans styrket.

– De har mistet troverdigheten og selvtilliten deres, sier han om motstanderne.

Den styrkede makten skal brukes til å gjøre USA «større og bedre». Det omfatter også et ønske om å innlemme Canada som en stat i USA.

– Tenk hvor fint landet ville vært uten den kunstige linjen som løper gjennom. Noen har tegnet den for mange år siden med en linjal, bare en linje, sier han.