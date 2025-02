Mowi anslår at 27.000 laks har rømt i Troms

Det skriver Fiskeridirektoratet i en epost til VG.

– Det er ingen tvil om at dette er alvorlig og svært beklagelig situasjon, sa Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi, til VG søndag.

Søndag ville han ikke opplyse hvor mange fisk som kunne ha rømt fra merden. Selskapet rapporterte inn mellom 10 og 100 laks til Fiskeridirektoratet.

Fisken som rømte er på rundt 5,5 kilo, og var slakteklare.

Årsaken til at laksen kunne rømme, var at det oppsto brudd på en av fortøyningene på en merd på anlegget. Det førte til at deler av merde-ringen lå under vann.

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet Mowi pålegg om utvidet gjenfangstfiske. Oppdrettere har i utgangspunktet kun lov å drive gjenfangst innenfor en 500-meterssone rundt anlegget ved rømninger.

Fiskeridirektoratet sa søndag, før omfanget var klart, at Mowi hadde fått pålegg om å drive gjenfangstfiske utenfor 500-meterssonen, fordi det kunne være snakk om en større rømning.