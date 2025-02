Arbeiderpartiet vil utrede kjernekraft i Norge

I 2023 stemte Arbeiderpartiet ned et forslag i Stortinget om å utrede kjernekraft som et alternativ for kraftproduksjon i Norge. Senere samme år uttalte energiminister Terje Aasland (Ap) at han ikke så noen grunn for at Norge skulle satse på kjernekraft fram mot 2030.

Siden den gang har imidlertid tonen endret seg. I forslaget til partiprogram fram til 2029 som legges fram på landsstyremøtet mandag drøftes kjernekraft. Nytt program skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte i april.

– Arbeiderpartiet vil utrede fremtidig produksjon av kjernekraft i Norge, skriver programkomiteen i et punkt.

Trenger nye energikilder

Det er nestleder Tonje Brenna som har ledet arbeidet med det nye partiprogrammet.

– Norge trenger mer kraft. Og vi trenger også å ta i bruk flere nye energikilder. Vi vil være åpne og nysgjerrige på om og eventuelt hvordan kjernekraft kan få en plass i det norske kraftsystemet i fremtiden, sier Brenna til NRK.

I kapittelet «Mer kraft» i forslaget til program som skal legges fram på landsmøtet i april, skriver Arbeiderpartiet at Norge skal ha nok kraft og lave strømpriser. Det understrekes at kraftressursene skal være til fellesskapets bese og at det er avgjørende å sikre full nasjonal råderett over dem.

Nei til utenlandskabler

Det slås også fast at utenlandskablene mellom Norge og Danmark SK1 og SK2 ikke skal erstattes når de foreldes, for å redusere prissmitten fra Europa.

– Vi vil verken fornye eller legge til rette for nye utenlandskabler i kommende stortingsperiode, står det i utkastet til nytt program.

