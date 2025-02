Regjeringen sier nei til hybridkabler

– Vi står for tiden overfor høye kostnader, både knyttet til havvindproduksjon og tilhørende nettløsninger. Hybridkabler kommer ikke til å løse disse utfordringene, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Han viser til Statnetts utredning som tilsier at produksjonen av havvind kommer til å være avhengig av betydelig statsstøtte. Derfor kommer ikke departementet til å lyse ut området Sørvest F for utbygging av havvind i år.

Isteden skal regjeringen prioritere flytende havvindprosjekter med radial, en ensidig forbindelse som kun frakter strøm fra en havvindpark til land.

– Vi mener at det ikke er tiden for å gå videre med planlegging av hybridkabler nå. Kostnadsnivået er høyt, det er vanskelig å finne lønnsomhet i prosjektene, regelverket på europeisk nivå er ikke på plass, og i en tid med ustabilitet i det europeiske kraftmarkedet er jeg skeptisk til å ytterligere eksponere det norske kraftsystemet for effektutfordringene vi har sett i Tyskland og andre land på kontinentet, sier Aasland.

Hybridkabler er ikke det samme som utenlandskabler. Forskjellen er at hybridkabler først og fremst skal overføre strøm fra havvind til land. I slike kabler er det kun den ledige kapasiteten når det ikke blåser som kan utnyttes til å overføre strøm mellom landene.

(©NTB)