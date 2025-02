Seks ofre krever over 9,9 millioner dollar, som de hevder artisten fortsatt skylder dem, melder VG.

Artisten, som for tiden soner en fengselsstraff, står overfor et nytt søksmål fra seks av sine ofre. De hevder at han, sammen med sitt tidligere plateselskap og andre parter, fortsatt skylder dem en betydelig sum penger.

Betalt under 500.000

Søksmålet ble innlevert 31. januar, og ofrene vant opprinnelig en dom på 10,3 millioner dollar mot Kelly i 2022, ifølge New York Post.

Ifølge rettsdokumenter ble Kelly i august 2023 dømt til å betale saksøkerne – Lizette Martinez, Lisa Van Allen, Kelly Rodgers, Faith Rodgers, Roderick Gartell og Gem Pratts – over 5,1 millioner dollar i erstatning og over 4,5 millioner dollar i straffeerstatning, pluss renter, skriver VG.

Ofrene, som alle var med i dokumentaren «Surviving R. Kelly», hevder imidlertid at han har betalt under 500.000 dollar, og at han dermed fortsatt skylder dem over 9,9 millioner dollar.

Søksmålet mot flere

Søksmålet er ikke bare rettet mot Kelly, men også mot hans tidligere plateselskap Universal Music, underselskapet Universal Music-Z Tunes, og inntektsdelingsplattformen IndyBuild. Kellys tidligere manager, Donnell Russell, er også navngitt i søksmålet, skriver VG.

R. Kelly ble i februar 2023 dømt til 20 års fengsel for barnepornografi og for å ha lokket mindreårige til sex. Dette kom i tillegg til en tidligere dom på 30 år for utpressing og sexhandel.

Kelly soner for tiden 19 år av de to dommene samtidig, og vil være kvalifisert for løslatelse i 2045.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.