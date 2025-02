Tech-giganter lanserer sikkerhetsverktøy for kunstig intelligens

Initiativet går under navnet The Robust Open Online Safety Tools (Roost), og skal bygge «skalerbar, interoperativ sikkerhetsinfrastruktur egnet for KI-æraen», ifølge en uttalelse.

Roost ble annonsert under KI-toppmøtet i Paris som startet mandag og skal ta for seg et «viktig gap» i digital sikkerhet, da særlig for barn.

Det skal gjøres ved å levere gratis sikkerhetsverktøy til både offentlige og private organisasjoner verden over. Verktøyene skal blant annet kunne brukes til å oppdage og rapportere overgrepsmateriale.

Verktøyene skal være såkalt «open source», altså at de har en åpen kildekode. Dette vil si at utviklere åpent deler hvordan KI-systemene deres fungerer. Håpet er at dette skal øke tilliten til KI-teknologi.

Initiativet skal allerede ha fått inn 27 millioner dollar i finansiering fra donorer, deriblant filantroper og store teknologiselskaper. Både OpenAI, spillplattformen Roblox og tidligere Google-sjef Eric Schmidt er blant dem som stiller seg bak prosjektet.

