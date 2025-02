Kreml har uttrykt bekymring over de nåværende relasjonene mellom USA og Russland, og advarer om at de er «på randen av brudd,» sier den russiske viseutenriksministeren Sergei Ryabkov, ifølge Axios.

Han uttalte at krigen i Ukraina ikke vil avsluttes før Putins betingelser, som inkluderer at Ukraina gir opp sine NATO-ambisjoner og trekker tilbake tropper fra russisk-kontrollerte områder, blir oppfylt.

«Dette er hvor vi står, og jo raskere USA, Storbritannia og andre forstår det, desto bedre vil det være, og desto nærmere vil vi komme en ønsket politisk løsning for alle,» sa viseutenriksministeren.

Ryabkov roste også Trump-administrasjonen for deres interesse i å diskutere konflikten med Russland. Trump hevdet nylig i et intervju med New York Post at han hadde snakket med Putin for å forhandle om en slutt på krigen, men detaljer om samtalene er ikke bekreftet av Kreml.

Kremls talsmann Dmitry Peskov kunne verken bekrefte eller avkrefte Trumps påstander om samtalene, ifølge den russiske nyhetsbyrået TASS. Hvis bekreftet, ville dette være den første offisielle kontakten mellom de to siden 2022, ifølge NBC News.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.