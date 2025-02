Planlegger møte med Vance

Zelenskyjs talsmann opplyste til nyhetsbyrået AFP mandag at møtet mellom Zelenskyj og Vance skal finne sted fredag.

Mandag opplyste Zelenskyj selv at «seriøse folk» fra president Donald Trumps administrasjon er ventet å besøke Ukraina i forkant av sikkerhetskonferansen i München.

En ikke navngitt kilde ved Zelenskyjs kontor opplyser samtidig til AFP at Keith Kellogg skal besøke Ukraina først 20. februar. Kellogg er Trumps spesialrepresentant for Ukraina og Russland og har fått i oppdrag å lage en plan for å få slutt på Ukraina-krigen.

Trump lovet i valgkampen at han skulle få en slutt på Russlands invasjonskrig i Ukraina på dag én som president. Tre uker etter innsettelsen er det fortsatt uklart hvordan USAs president har tenkt at det skal skje.

(NTB)