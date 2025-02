Trump: Palestinerne vil ikke ha rett til å returnere til Gaza

«Massetvangsflytninger, individuelle tvangsflyttinger og deportering av beskyttede personer fra det okkuperte område til okkupasjonsmaktens område eller til en annen stats område, enten det er okkupert eller ikke, er forbudt uansett grunnen.»

Press på Egypt og Jordan

Trump har økt presset på arabiske land – særlig USAs allierte Jordan og Egypt – om å ta imot palestinere fra Gaza. De har avvist og kritisert forslaget.

Egypts utenriksminister Badr Abdelatty møtte Rubio i Washington mandag, hvorpå egypteren gjentok støtten til palestinerne. Han avviste «ethvert kompromiss» om palestinernes rettigheter og understreket at det er «arabisk konsensus» om å avvise forflytning fra Gaza.

Ministeren understreker «viktigheten av å finne en politisk horisont for palestinernes sak, som fører til opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat, og at det palestinske folk får retten til selvbestemmelse», ifølge en uttalelse fra Egypts utenriksdepartement.

Tirsdag kommer Jordans kong Abdullah etter planen til Det hvite hus for å møte Trump.

– Et vakkert stykke land

Rundt halvparten av det palestinske folk – nesten 6 millioner mennesker – regnes i dag som flyktninger og har dermed rett til retu r, ifølge FN og folkerette n. Det er de som flyktet under krigene i 1948 og 1967, men som ikke fikk lov av okkupasjonsmakten Israel til å returnere, samt deres etterkommere.

I Fox-intervjuet sier Trump at han vil kunne bygge «vakre samfunn» til de over to millioner palestinerne som i dag bor i Gaza.

– Vi skal bygge trygge samfunn, litt borte fra der de er, der all denne faren er. I mellomtiden skal jeg eie dette. Tenk på det som en eiendomsutvikling for framtida. Det vil være et vakkert stykke land. Ingen stor pengebruk, sier Trump.

I forrige uke ville han ikke utelukke å sende amerikanske soldater til Gaza. Han sa at USA kan forvandle området til «Midtøstens riviera», samtidig som han insisterte på at ingen amerikanske midler skal gå til gjenoppbyggingen.

– Reflekterer en dyp uvitenhet

Hamas beskriver Trumps siste uttalelser som «absurd» og sier Trumps plan vil mislykkes.

– De reflekterer en dyp uvitenhet om Palestina og regionen, sier Izzat al-Rishq, som er medlem av Hamas' politiske kontor.

Det har vært frykt for at Trumps kontroversielle utspill ville sette kjepper i hjulene for forhandlingene om neste fase i våpenhvilen i Gaza.

Første del av våpenhvilen er avtalt å vare i seks uker, men før den utløper, er det meningen at Hamas og Israel skal forhandle seg fram til en permanent våpenhvile. Om dette blir noe av, er imidlertid usikkert.

Utsetter løslatelse

Mandag opplyste Hamas' væpnede fløy at de utsetter på ubestemt tid den neste planlagte løslatelsen av israelske gisler på grunn av det de hevder er en rekke israelske brudd på våpenhvileavtalen.

Israel benektet anklagen og beskyldte selv Hamas for å bryte avtalen med denne kunngjøringen.

Få timer senere modererte Hamas sin egen uttalelse og sa at lørdagens planlagte fangeutveksling kan finne sted hvis meklerne lykkes med å presse Israel til å innfri sine forpliktelser.

– Døra er fortsatt åpen for å gjennomføre denne fangeutvekslingen som planlagt, straks okkupanten føyer seg, sier Hamas.

(©NTB)