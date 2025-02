Trumps ståltoll trer i kraft 12. mars

– I dag forenkler jeg tollsatsene våre på stål og aluminium. De er på 25 prosent uten unntak, sa Trump da han undertegnet ordrene i Det ovale kontor. Han la til at han også vil vurdere å skjerpe tollene på biler, legemidler og databrikker.

Tollene trer i kraft 12. mars, framgår det av ordrene ifølge AFP.

Ifølge Trump vil tollsatsene føre til at det åpnes flere stål- og aluminiumsverk i USA.

– Vi kommer på sikt til å ha prisreduksjoner, fordi de kommer til å lage stålet sitt her, sa Trump. Han sier dette vil føre til flere arbeidsplasser.

Reaksjoner i vente

Canada, landet USA importerer mest stål fra, reagerte umiddelbart på den nye tollen.

– Dagens nyheter gjør det klart at den vedvarende usikkerheten har kommet for å bli, sier Candace Laing som leder Canadas handelskammer.

Frankrikes utenriksminister Jean-Noel Barrot sa tidligere mandag at EU kommer til å gjengjelde tollen. EU-kommisjonen sa at de ville vente med en uttalelse til USA kom med en offisiell kunngjøring.

Mulig unntak for Australia

Australias statsminister Anthony Albanese sa like før ordren ble utstedt at landet kunne komme til å få unntak, og Trump bekreftet mandag at dette er oppe til vurdering.

– Vi har handelsoverskudd med Australia, ett av få. Grunnen er at de kjøper mange fly. De ligger ganske langt unna og trenger mange fly, sa Trump.

Også i forrige presidentperiode økte Trump tollsatsene. I 2018 innførte han toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. Han begrunnet tiltaket med at stål og aluminium produsert av utenlandske leverandører var en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Mer i vente

Senere i uka ventes Trump å kunngjøre såkalt gjengjeldelsestoll, altså at USA vil innføre tilsvarende toll på alle produkter der et annet land har tollbelagt amerikanske varer.

Det hele kommer på toppen av straffetollen på 10 prosent på import fra Kina, Kinas gjengjeldelsestoll som trådte i kraft mandag og de planlagte tollsatsene på 25 prosent for import fra Canada og Mexico, som er satt på vent fram til 1. mars.

Både Canada og Mexico varslet harde mottiltak, og Canadas statsminister Justin Trudeau gikk konkret til verks da han sa hvilke amerikanske produkter som skulle ilegges like stor toll.

Innføringen av tollene ble utsatt i 30 dager etter at det ble inngått avtaler om styrket grenseovervåking både i Canada og Mexico.