Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Mandag innførte Donald Trump 25 prosent toll på stål og aluminium. Er målet hans å ramme amerikanske fabrikker og arbeidstakere? Lærdommen fra 2018 er at amerikanske metallprodusenter skrudde prisene i taket. Prisen ble betalt av kundene.

Financial Times

For å nå statsminister Narendra Modis mål om å gjøre India til en utviklet nasjon innen 2047, må økonomien vokse med nærmere 8 prosent årlig. Ambisjonen er god, men for å ha en reell sjanse, trenger India en modig agenda for økonomiske reformer.

Die Welt

Mote og Berlin har lenge hatt et vanskelig forhold. For i lange, smertefulle år var mote i Berlin forbundet med skryt, fiasko og forlegenhet. Men nå er Berlin Fashion Week på rett vei: godt organisert og inspirerende. Nå må bare resten av hovedstaden følge etter.

Dagens Industri

Etter terrorangrepet på Utøya sa statsminister Jens Stoltenberg at angrepet var rettet mot demokratiet. Dermed samlet han Norge i felles sorg. Han tonet ned en annen mulig tolkning, nemlig at angrepet var rettet mot sosialdemokrati og multikulturalisme. Samme linje bør gjelde Ørebro-angrepet i Sverige.

