Færre og færre ledige stillinger siste to år

– Nivået på ledige stillinger er fremdeles høyt i et historisk perspektiv, men tallene viser en nedadgående trend. Vi må tilbake til starten av 2021 for å finne et lavere nivå på ledige stillinger, sier Stine Bakke, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt stor nedgang i etterspørsel etter arbeidskraft innen helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester. Der ble antall ledige stillinger nesten halvert gjennom 2024, fra 12.700 til 6.400. Bare fra tredje til fjerde kvartal var nedgangen på 23 prosent.

Antall ledige stillinger i Norge generelt falt med falt 20 prosent gjennom fjoråret. Nedgangen fra tredje til fjerde kvartal var det nedgang på 11,7 prosent.