Truer våpenhvilen: – Helvete vil bryte løs

President Trump uttalte mandag at hvis Hamas ikke frigir alle gislene de holder i Gaza innen lørdag, bør våpenhvileavtalen med Israel avbrytes, skriver Axios.

Det skjer etter at Hamas tidligere på mandagen kunngjorde at de vil utsette utleveringen av tre israelske gisler planlagt for lørdag, på grunn av «israelske brudd».

Trump understreket at dette var hans personlige mening, og at «Israel kan overstyre det», men uttalelsene hans kan legge press på Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Hvis de ikke blir løslatt innen klokken 12 på lørdag, sier jeg avlys det [våpenhvilen], og alt er uforutsigbart … helvete vil bryte løs, sa Trump til journalister i Det ovale kontor.

Les også Israels eksstatsminister: – Trumps Gaza-plan er en fantasi Israels tidligere statsminister Ehud Barak mener Donald Trumps idé om å bosette Gazas 2 millioner palestinere i utlandet, er en fantasi.

Netanyahu var i Washington i forrige uke og la frem en plan for å avslutte krigen i Gaza. Planen innebærer at Hamas gir fra seg makten og at deres ledere går i eksil, ifølge to amerikanske kilder og en israelsk kilde, skrev Axios.

Hamas uttalte mandag utsettelsen var «en advarsel til Israel,» for å presse meglerne til å sørge for at avtalen blir fullt ut gjennomført. En israelsk tjenestemann antydet at dette kan være en reaksjon på Trumps «Gaza-overtakelsesplan» og en indikasjon på at Hamas mistenker at Netanyahu ikke vil forhandle seriøst om den andre fasen av avtalen.

Ifølge israelske tjenestemenn er minst ni av de 17 gislene som forventes frigitt i første fase, i live.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.