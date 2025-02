USA president Donald Trump innfører nok en gang 25 prosent toll på stål og aluminium. Den trer i kraft fra 12. mars – om drøyt en måned.

– Dette er beklagelig og bekymringsfullt, og han følger opp politikken sin fra 2018. Det vi frykter, er at dette ikke stopper her, men at det fortsetter med mer toll på flere produkter. Og det er alvorlig for Norge som eksportnasjon, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, til NTB.

Frykt for tullmurer

Norsk Industri stiller særlig to krav til norske myndigheter nå framover.

– Det ene er å rydde unna EØS-direktiver. Vi må sikre oss et godt forhold til EU nå slik at Norge ikke havner utenfor tollmurene igjen, sier han.

Da Trump i 2018 innførte 25 prosent på stål og aluminium, svarte EU med samme mynt. Norge fikk da et unntak for EUs beslutning.

– Norge står for eksempel for 40 prosent av all primær-aluminiumstilførsel til EU, så det slo rett inn for norske aluminiumsbedrifter da. Frykter er at vi skal havne utenfor tollmurene mellom USA og Europa, sier Solberg.

Styrke forholdet til EU

Det andre kravet er at Ap-regjeringen ved statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth fortsetter arbeidet med å presse beslutningstakerne i Brussel til gode avtaler for Norge.

– Det er ikke noe sikkerhet for at alt går enkelt framover. Tvert imot, i natt fikk vi varsel om nye tollmurer, og det illustrerer hvilke usikkerheter vi står overfor i verdensøkonomien, sa Stoltenberg til NTB i forbindelse med Aps landsstyremøte i Bergen mandag.

Han understreket da at det har betydning for Norge, som er en liten åpen økonomi og avhengig av internasjonal handel.

– Det siste verden trenger nå, er en handelskrig. Det fører bare til høyere priser, høyere renter og inflasjon. Og alle kommer dårlig ut av det, også USA, sier Norsk Industri-sjefen.