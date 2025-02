– At USA nå vil øke tollsatsene, skaper uro og usikkerhet. For et land som har åpen økonomi, og er så avhengig av handel og eksport som Norge, så er det dårlige nyheter. Det er også dårlig for verdensøkonomien, sier Støre til NTB.

USAs president Donald Trump kunngjorde natt til tirsdag norsk tid at USA innfører 25 prosent toll på all import av stål og aluminium. Det vil ikke bli gitt noen unntak fra den nye tollbarrieren, understreket han.

Norges har nokså begrenset eksport til USA på dette feltet, men vil kunne bli rammet hardt hvis EU går til mottiltak som rammer bredt og ikke bare retter seg mot USA.

Frykter handelskrig

– Det vi er mest urolig for, er en handelskonflikt mellom USA og EU der Norge kan bli rammet av EUs mottiltak. Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå. Dersom Europa innfører tollsatser på all import, vil det være alvorlig for norsk eksport, hvis da ikke EU unntar oss fra mottiltakene, understreker han.

Støre er tydelig på at regjeringens jobb er å beskytte norske bedrifter og arbeidsplasser mot en handelskonflikt. Norge har over 400.000 arbeidsplasser i eksportrettet sektor.

– Vi er ikke med i EU, og vi er ikke med i EUs tollunion. Det er ikke en opplagt rettighet vi har gjennom EØS-avtalen. I dag går over 80 prosent av Norges eksport til EU og Storbritannia.

Drar til München-konferansen

– Økte tollsatser vil også ha betydning for Norges eksport direkte til USA. Vi jobber for å få klarhet i spesifikt hva dette betyr for Norge, sier Støre.

Næringsministeren har de siste dagene snakket med LO, NHO og Hydro, og regjeringen har løpende kontakt med norske bedrifter.

– Vi bruker våre kontakter inn mot EU og den amerikanske administrasjonen. Dette er også en viktig grunn til at jeg har bedt Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide og Tore O. Sandvik om å reise til München-konferansen mot slutten av denne uka, sier han.