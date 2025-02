Nato-topper tviler på fredsplan for Ukraina

Den siste tiden har ryktene gått om at USA vil presentere et utkast til en fredsplan for Ukraina på den store sikkerhetskonferansen i München til helgen.

Men det er fortsatt langt fram, tror flere Nato-kilder NTB har snakket med i forkant av Natos forsvarsministermøte torsdag denne uka.

Ingen tegn fra Putin

– Det er mange rykter og lekkasjer, men vi kan ikke se at det kommer en ny plan nå, sier en av dem.

I valgkampen lovet Trump å avslutte Ukraina-krigen raskt, men han så langt ikke lettet på sløret når det gjelder hvordan han vil gjøre det.

Flere diplomater sa til Bloomberg i forrige uke at de regnet med å bli informert om detaljer i Trumps fredsplan i München. I helgen hevdet Trump at han har snakket med Russlands president Vladimir Putin om planen.

– Vi har ikke sett noen plan eller noen konkrete formuleringer. Vi har heller ikke sett noen troverdige tegn på at Putin er klar til å forhandle, påpeker en annen Nato-diplomat.

– Men det er mye engasjement fra USAs side, og det er fortsatt tidlig i løpet, sier vedkommende.

Høyt på dagsordenen

Ukraina står også høyt på dagsordenen på Natos forsvarsministermøte, der Norges ferske forsvarsminister Tore O. Sandvik deltar.

Onsdag skal det holdes et eget møte i kontaktgruppa for Ukraina, UDCG, som tidligere gikk under navnet Ramstein-gruppa.

For første gang skal et møte i kontaktgruppa ledes av et annet land enn USA. Denne gangen er det Storbritannia som sitter høyest ved bordet.

Det viktigste i møtet blir å legge nye bidrag til Ukraina på bordet, ifølge Nato-diplomatene.

– Norden, Baltikum og flere land er veldig tydelige på at støtten til Ukraina må opprettholdes. Faren er at vi får en våpenhvile som Russland bruker til å bygge seg opp igjen, sier en av dem.

– Europa må ta regningen

Det vil også bli svært interessant å se hva USAs ferske forsvarsminister Pete Hegseth vil komme med når det gjelder Ukraina, mener vedkommende.

– Jeg tror han vil si at Europa må ta en større del av regningen. Og det er jo et stort spørsmål hva slags engasjement USA vil ha framover. Det vil være Trump som bestemmer, sier Nato-toppen.

Uansett er USA til stede i Europa med et tungt team denne uka.

Visepresident J.D. Vance, utenriksminister Marco Rubio og forsvarsminister Pete Hegseth har ulike møter i både Paris og Brussel, og alle skal til den store sikkerhetskonferansen i München, som starter fredag.

Konsultasjoner

Dit skal USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg, som etterpå skal på rundreise i Europa og Ukraina for å samle informasjon.

– Vår forståelse er at Kellogg vil gjennomføre en rekke konsultasjoner i Europa fordi man er i gang med å lage en plan for Ukraina, sier en av Nato-toppene.

Onsdag skal Rubio møte en rekke europeiske utenriksministre i Paris.

Både Frankrike, Tyskland, Polen, Storbritannia, Spania og Italia vil være representert på møtet, der formålet er å «vise vedvarende støtte til Ukraina».