WSJ: – Da kommer den virkelige krisen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

De samme folkene som spådde at Donald Trump ville bli en diktator snakker nå om at landet befinner seg i en konstitusjonell krise. Presidentens handlinger er aggressive, men et konstitusjonelt kupp er det ikke. De fleste beslutningene står på trygg juridisk grunn. Den ekte krisen dukker derimot opp hvis Trump ikke retter seg etter dommer i Høyesterett.

Financial Times

Deler av USAs byråkrati er utvilsomt oppblåst og ineffektivt, og trenger modernisering. De fleste amerikanske velgere støtter det. Men gjennomføringen krever detaljert planlegging, åpenhet og tilsyn. Alt dette mangler i det Elon Musk og Trump-administrasjonen nå gjør.

Die Welt

Etter mange år med migrasjon er Tyskland i endring. Det vil endre seg enda mer hvis innvandringen ikke styres. Men da må vi avklare hva slags land vi ønsker å leve i og hvilken risiko vi er villige til å ta.

Dagens Industri

Som svar på Donald Trumps ståltoll kunne EU ha fjernet all toll på amerikanske varer, eller i det minste redusert dem til samme nivå som USAs toller på europeiske varer. Trumps destruktive tollspiral må bremses.

