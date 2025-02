AP forbys å dekke ordresignering i Det hvite hus

– Vi ble informert av Det hvite hus om at hvis AP ikke endrer sin redaksjonelle praksis for å følge president Donald Trumps ordre som endrer navnet på Mexicogolfen til Amerikagolfen, vil AP bli nektet tilgang til en begivenhet i Det ovale kontor, sier APs sjefredaktør Julie Pace i en uttalelse.

– I ettermiddag ble APs journalist utestengt fra å dekke signeringen av presidentordre, heter det videre.

Reagerer kraftig

Pace omtaler det som «urovekkende at Trump-administrasjonen straffer AP for å drive uavhengig journalistikk».

– Å innskrenke vår tilgang til Det ovale kontor på grunn av APs dekning, er ikke bare en alvorlig hindring for offentlighetens tilgang til uavhengige nyheter, det er også et åpenbart brudd på det første grunnlovstillegget, sier Pace videre. Det første tillegget i den amerikanske grunnloven garanterer blant annet ytrings- og religionsfriheten.

AP har forklart sin omtale av Mexicogolfen med at Trumps ordre «kun er gjeldende i USA», og at resten av verden kjenner området som Mexicogolfen. I tillegg påpekte nyhetsbyrået at navnet er brukt i mer enn 400 år.

– AP vil omtale den med sitt gamle navn, men også nevne det nye navnet som Trump har valgt, het det da.

Vil bruke McKinley

Trump endret også navnet på Nord-Amerikas høyeste fjell fra Denali til McKinley.

AP følger linjen her, fordi fjellet «ligger kun i USA, og fordi Trump som president har myndighet til å endre geografiske navn innad i landet», opplyser nyhetsbyrået.

Tidligere president Barack Obama omdøpte i 2015 fjellet til Denali, som er det navnet urfolk i Alaska alltid har benyttet om det 6190 meter høye fjellet.