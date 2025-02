– Norgespris ville i januar ha lønt seg for husholdninger i hele Sør-Norge og vært en dårlig deal for folk i Midt-Norge og Nord-Norge, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge i en pressemelding.

I snitt kostet strømmen i Nord-Norge 11 øre per kilowattime i januar. Det er det laveste som noensinne er målt i årets første måned. I Midt-Norge steg snittprisen til 28 øre/kWh i januar, opp fra 23 øre/kWh i desember.

Dermed ville husholdningene i landets to nordligste strømprisområder ha tapt på Ap-regjeringens nye forslag til en fastpris på 40 øre/kWh.

900 kroner mer for strømmen

Fornybar Norge publiserer hver måned en strømprisindeks, som viser forventet strømregning (inkludert nettleie og andre skatter og avgifter) for en gjennomsnittshusholdning i alle de fem norske prisområdene for strøm.

Standal sier at Fornybar Norges beregninger viser at med norgespris ville husholdninger i Sørøst- og Sørvest-Norge spart nesten 400 kroner i januar.

– I Vest-Norge ville de spart rundt 250 kroner. Husholdninger i Nord-Norge ville derimot ha måttet betale hele 900 kroner mer for strømmen i januar med norgespris, mens i Midt-Norge ville de ha måttet betale 350 kroner mer, sier han.

Lavere strømregninger over hele landet

Strømprisindeksen viser at strømregningene i januar over hele Norge var rundt 20–40 prosent lavere enn for samme måned i fjor.

– Årets januar-regning byr på hyggelige nyheter for folk over hele Norge. Siden januar i fjor har både strømforbruket og strømprisene falt, og det betyr at strømregningene for januar for husholdninger over hele landet er betydelig lavere enn regningene de fikk for januar i fjor, sier Standal.

Nedgangen skyldes en kraftig nedgang i strømprisene, og at strømforbruket også har falt. I januar var temperaturen i snitt 0,2 grader over normalen på landsbasis, ifølge Meteorologisk institutt. I januar i fjor derimot, endte gjennomsnittstemperaturen på 2,2 grader under normalen, etter en iskald start med -31 grader i Oslo.

– Vi husker vel alle sprengkulden i januar i fjor, da det ble satt nye kulderekorder over hele landet. I januar i år var været mye mildere, og det førte til at husholdningene brukte mindre strøm på oppvarming, sier Standal.