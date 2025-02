Tyskland: Beklagelig at USA har gitt Putin innrømmelser

Han uttalte seg ved starten av Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

– Etter mitt syn hadde det vært bedre å snakke om et mulig Nato-medlemskap for Ukraina eller mulige tap av territorium ved et forhandlingsbord, sa Pistorius.

Ifølge USAs president Donald Trump er USA og Putin enige om umiddelbart å innlede forhandlinger om en fredsløsning i Ukraina.

– Vi ble enige om å samarbeide, veldig tett, inkludert å besøke hverandres nasjoner. Vi har også blitt enige om å la våre respektive team starte forhandlinger umiddelbart, og vi skal begynne med å ringe president Zelenskyj i Ukraina for å informere ham om samtalen, noe jeg skal gjøre akkurat nå, skrev Trump på Truth Social onsdag.

Volodymyr Zelenskyj bekreftet kort tid etter at han hadde snakket med Trump.

– Vi snakket lenge om muligheter for å oppnå fred, sa den ukrainske presidenten.