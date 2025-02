USA støtter fortsatt Ukraina, sier Ukrainas forsvarsminister

– Vi ser at alle allierte er med oss. USA er med oss og fortsetter sin sikkerhetsstøtte, sier den ukrainske forsvarsministeren Rustem Umerov.

Uttalelsen kom på en pressekonferanse med Natos generalsekretær Mark Rutte i forkant av et møte i Natos Ukraina-råd i Brussel.

Samtalene skal handle om sikkerhetsstøtte til Ukraina, sier Umerov.

– Vårt budskap er at vi fortsetter, vi er sterke, dyktige, og vi vil levere, sier han og takker for støtten fra Nato-landene.

Klar melding til Putin

Rutte på sin side kom med en klar beskjed til Russlands president Vladimir Putin.

– Det er helt klart at Ukraina må være i en best mulig posisjon når samtalene starter, og vi må også sørge for at når samtalene om fred er over, at vi har en varig løsning, sa han.

– Putin skal aldri igjen forsøke å ta en kvadratkilometer av Ukraina i framtiden, sa han.

Uttalelsene fra Umerov og Rutte kommer etter en rekke nedslående kommentarer fra USA onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth kalte da Ukrainas mål om å ta tilbake Krim-halvøya for en illusjon.

Nei til Nato-medlemskap

– Å kjempe for dette vil bare føre til unødvendig lidelse. Denne krigen må ta slutt, sa han.

Han sa også at USA mener at det ikke er realistisk med et Nato-medlemskap for Ukraina.

Samme kveld sa president Donald Trump at han hadde hatt en lengre samtale med Russlands president Vladimir Putin, og at de var blitt enige om å starte forhandlinger for å få slutt på krigen.

Hegseth slo også fast at USA ikke vil sende soldater til Ukraina.

Det vil være opp til europeiske og andre land å sørge for «robuste» sikkerhetsgarantier og eventuelt sende soldater til Ukraina, sa han.