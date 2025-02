WSJ: – Dette er det siste Donald Trump bør gjøre

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Forstår Donald Trump hvordan penger fungerer? Svaret ser ut til å være nei, etter at Trump onsdag ba om lavere renter – samme dag som Arbeidsdepartementet rapporterte om økt inflasjon for tredje måned på rad. Det siste Trump bør gjøre nå, er å presse Fed til å kutte rentene raskere, med mindre presidenten ønsker at inflasjonen skal vende tilbake.

Financial Times

Bank of Englands beslutning om å kutte renten med 25 basispunkter forrige uke var forventet, men fremover er det grunn til å være forsiktig. Flere prissjokk er ventet å løfte britisk inflasjon til 3,7 prosent senere i år.

Die Welt

Hamas har iscenesatt frigjøringen av tre israelske gisler som et sadistisk propagandashow. De utsultede kroppene til de jødiske mennene vekker minner om frigjorte fanger fra konsentrasjonsleirene. Hvordan kan verden tillate dette? Dette er bilder av grusomhet og en forbrytelse mot menneskeheten.

Dagens Industri

Amerikansk venstreside har forlatt sine tradisjonelle idealer om hardt arbeid, og i stedet satset på gruppekategorisering. Også svenske arbeidsgivere som har testet radikale programmer. Men å forlate meritokratiet er en stor feil.

