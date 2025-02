EUs utenrikssjef: En avtale om Ukraina bak vår rygg vil ikke fungere

– En avtale vil også avhenge av at Ukraina og Europa deltar, sier hun til pressen i forbindelse med et møte i Nato-hovedkvarteret torsdag

Dagen før sa USAs president Donald Trump at han og Russlands president Vladimir Putin er enige om å starte forhandlinger om Ukraina «umiddelbart».

– Vi snakket hver om styrken til våre respektive nasjoner, og den store fordelen vi en dag vil ha ved å samarbeide. Men først, som vi begge ble enige om, ønsker vi å stoppe de millioner av dødsfall som finner sted i krigen mellom Russland og Ukraina, skriver han.

Kritiserer USA

Kallas kritiserte også USA for å ha gi Ukraina dårligere kort på hånden i forhandlingene med Russland. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har nylig omtalt Ukrainas mål om å ta tilbake Krim-halvøya som en illusjon. Han har også sagt at det ikke er realistisk med et Nato-medlemskap for Ukraina.

Trump har allerede begynt å peke på USAs forhandlingsdelegasjon. Han har bedt utenriksminister Marco Rubio, CIA-direktør John Ratcliffe, nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Waltz og ambassadør og spesialutsending Steve Witkoff om å lede forhandlingene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har snakket med Trump om samtalene hans med Putin onsdag.

Sikkerhetskonferanse

Kallas deltar under Sikkerhetskonferansen i München sammen med en toppledere fra alle verdens hjørner fredag. Ukraina og mulige fredsforhandlinger med Russland er ventet å dominere samtalene.

Blant topplederne som kommer, er EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Nato-sjef Mark Rutte, USAs visepresident J.D. Vance og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Fra Norge statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg.

Stoltenberg skulle egentlig overta som leder for sikkerhetskonferansen i år, men gikk i stedet inn i Støres regjering.