Russland jubler etter samtalen mellom Putin og Trump

– For oss er standpunktene til den nåværende administrasjonen mye mer attraktiv, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Donald Trump og Vladimir Putin hadde onsdag en «lengre samtale» der de ble enige om å starte forhandlinger for å få slutt på krigen i Ukraina.

– Presidentene i Russland og USA har endelig snakket sammen. Dette er veldig viktig i seg selv, sier Russlands tidligere president, nå nestleder for landets sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev.

– Leser Trump-uttalelse med skrekk

Den høytstående politikeren Aleksej Pusjkov sier at samtalen kommer til å «gå inn i historien av verdenspolitikk og diplomati».

– Jeg er sikker på at de i Kyiv, Brussel, Paris og London nå leser Trumps lange uttalelse om hans samtale med Putin med skrekk, og at de ikke kan tro sine egne øyne, skriver han på en meldingsapp.

Også russiske medier fryder seg.

– USA har endelig virkelig skadet Zelenskyj, står det i en kronikk fra det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Dette betyr at læresetningen «ingenting om Ukraina uten Ukraina» - en hellig ku for Zelenskyj, EU og den forrige administrasjonen i USA - ikke lenger eksisterer. I tillegg er ikke meningene fra Kyiv og Brussel interessante for Trump i det hele tatt, heter det videre.

– Zelenskyjs dødsdom

Den Putin-vennlige tabloidavisen Komsomolskaja Pravda gikk enda lenger med overskriften «Trump signerte Zelenskyjs dødsdom».

– Myten om at Russland er en paria i global politikk, blåst opp av vestlig propaganda, har sprukket med et smell, skriver de.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier torsdag at de ikke kommer til å akseptere en avtale om Ukraina hvor de selv ikke har vært en del av samtalene.