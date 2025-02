Trump har snudd Ukraina-politikken på hodet: – Putin har fått det som han ville

– Det er uklokt å ta det kortet av bordet. Et ukrainsk medlemskap i Nato er noe det har vært enighet om. Det var signalene fra Washington i fjor, sier Sandvik til NTB.

Trump la til at Russland i lang tid har sagt at de ikke vil tillate at Ukraina slutter seg til Nato, og at han syns det er greit.

– Dette er en total snuoperasjon i amerikansk politikk. Jeg er ikke en ekspert på det, men tror ikke man har sett et så brått skifte før – fra at her er et diktatur som står mot et demokrati, og å støtte Ukraina uansett hvor lang tid det tar – denne liberale idealismen er nå erstattet av en helt rå kynisk realisme, sier Holm-Hansen.

– Ikke mye å stille opp med

Etter Trump og Putins samtale holdt Zelenskyj masken. Tonen var riktignok en litt annen torsdag, da han sa at Ukraina ikke vil godta avtaler som inngås uten ukrainsk deltakelse.

Men Zelenskyj har egentlig ikke noe annet valg enn å fortsette å prøve å blidgjøre Trump, ifølge Holm-Hansen.

– Ukraina har ikke mye å stille opp med annet enn en moralsk posisjon. De har jo gjort seg helt avhengig av amerikansk støtte. Dersom USA slutter å sende våpen og støtte, kollapser de.

– Det hører også med at det skjer ting både på russisk og ukrainsk side i befolkningene. Stadig flere svarer at de er for fredsforhandlinger i Russland, og det er en tydeligere økning på det i Ukraina. Stadig flere er tilhengere av en fredsløsning, sier Holm-Hansen.

Europa reagerer

Reaksjonene har haglet etter nyheten om Trump og Putins samtale onsdag.

Særlig i Europa virker politikerne å ha blitt overrasket over at Trump tilsynelatende kjører sitt helt eget løp.

Blant mange kritiske stemmer sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas at en avtale om Ukraina bak ryggen på EU ikke vil fungere. Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius syns ikke det er greit å gi innrømmelser til Putin før eventuelle fredsforhandlinger.

– Spørsmålet blir hva europeerne gjør. Klarer vi å komme inn med en tung stemme og bli en tung aktør og kanskje hindre noe av denne totale overkjøringen av Ukraina? spør Holm-Hansen.

– Europa har ikke mulighet til å erstatte det USA bidrar med, da har vi ikke våpen igjen selv. Tyskland som alltid betaler er ganske slitne av det, og de kommer ikke til å betale for dette også.

Tøffe å forhandle med

Siden Russland startet krigen for nesten tre år siden, har ikke Putin vært villig til å gi noen innrømmelser angående landets mål med krigen.

Og Russland er tøffe å forhandle med.

– Men vi må huske at forhandlingene ikke er i gang ennå. Det store spørsmålet er hvilken tyngde Ukraina går inn i dette med, hvor mye hensyn som blir tatt til deres ønsker. Og det er litt uklart hva disse ønskene er da Ukraina er et land med mye pluralisme, og folk mener mye forskjellig om hva man kan gå med på, sier Holm-Hansen.

– Kan Ukraina måtte godta å ikke delta i samtaler om seg selv?

– Ja, det er absolutt fare for at de blir overkjørt. Sånn fungerer verdenspolitikken på sitt verste - makta rår. Og der er sånn Putin og Trump liker det, svarer forskeren.

– De er kyniske, og Ukraina blir skadelidende.