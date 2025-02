Peskov: Ukraina vil bli inkludert i fredssamtaler

USAs president Donald Trump opplyste onsdag at han og Russlands president Vladimir Putin var enige om å innlede forhandlinger om Ukraina-krigen.

Trump snakket også med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, men det framgikk ikke om Ukraina skulle delta i forhandlingene.

Zelenskyj, EU, Nato og en rekke vestlige land understreket alle at Ukraina må inkluderes, noe som ifølge Putins talsmann vil skje. Hvordan er imidlertid uklart.

Dmitrij Peskov sier til nyhetsbyrået Tass at Russland anser USA for å være hovedmotpart i forhandlingene om Ukraina.

– USA kommer til å holde bilaterale samtaler med Russland om en løsning, sier Peskov.

Begge parter er enige om at Riyad i Saudi-Arabia er et egnet møtested, men det kan ta uker og måneder å legge til rette for samtalene, sier han til nyhetsbyrået Interfax.