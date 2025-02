– Norges syn er at en løsning på krigen må være varig og ikke kun en pause som Russland kan utnytte til å bygge seg opp igjen, sier Støre torsdag ettermiddag.

Løsningen må sikre at Ukraina forblir en fri og selvstendig stat, med rett til å ta sine egne beslutninger om sin framtid, understreker han.

– Ukraina må selv sitte ved bordet i forhandlingene. Ukraina er den som er angrepet. Som Norge har sagt lenge: Ingen fred i Ukraina uten Ukraina.

Han er heller ikke med på å frata Ukraina retten til fremtidig Nato-medlemskap.

– Dette har alliansen lenge stått samlet om som et langsiktig mål. Men når Ukraina er klare til å bli Nato-medlem, er ikke avgjort.

Han forteller at Norge kommer til å ha samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans stab på sikkerhetskonferansen i München denne helgen.

– Løsningen må også legge grunnlaget for en trygg fremtid for Europa som helhet. Krigen i Ukraina har påvirket hele Europas sikkerhet. Vi kan ikke tillate at stormakter tar seg til rette slik Russland her har gjort.