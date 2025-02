Trump har så langt ikke kommentert invitasjonen, som Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov kom med overfor russisk fjernsyn torsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Interfax.

Også flere andre ledere inviteres til Moskva denne datoen, som er datoen da Russland hvert år feirer seieren over det tyske naziregimet under andre verdenskrig med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva.

Tidligere denne uken uttalte Russland at Kinas president Xi Jinping har takket ja til å besøke Moskva samme dag.

– Putin har sagt at dette er en svært viktig dag for oss. Denne dagen er spesielt viktig under dagens forhold, gitt konfliktpotensialet og utfordringene som hele verden og det europeiske kontinentet nå opplever, sa Peskov.

– Betydningen av denne dagen er at den symboliserer seieren over fascismen. Dette temaet er dessverre mer aktuelt nå enn noensinne. Derfor, hvis det er land, spesielt store land, som bestemmer seg for å dele gleden over denne seieren og betydningen av denne dagen med oss, vil selvfølgelig vi, og spesielt president Putin, være glade for å ønske dem velkommen i Moskva, sa Peskov.

På spørsmål om dette også gjaldt Trump, svarte han: «Ja, selvfølgelig.»