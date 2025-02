Regjeringen har brukt reservene i flere kriser tidligere, blant annet i forbindelse med større jordskjelv, men dette blir første gangen de åpnes på grunn av mangel.

– Vi vil bedre situasjonen med sviktende distribusjon, koste hva det koste vil, sier landbruksminister Taku Eto. Regjeringen planlegger å gjøre 210.000 tonn ris tilgjengelig fra reservene på en million tonn.

Risprisen har fortsatt å øke etter at de steg voldsomt i fjor sommer. Knapphet drevet fram av ekstrem hete i 2023 sendte forespørselen i været.

Regjeringen håpte at prisen skulle stabilisere seg da nyhøstet ris traff butikkhyllene i høst, men økningen bare fortsatte. Snittprisen for en fem kilos sekk med ris er nå på 3668 yen, nesten 270 kroner, viser tall myndighetene publiserte i februar. Det er en økning fra 2023 yen i samme måned i fjor.

Regjeringen endret i januar loven for å tillate salg av ris fra reservene. Tidligere kunne de kun tas i bruk ved alvorlige problemer med avlingene eller en naturkatastrofe, men nå kan den selges om det er problemer med produksjon og distribusjon. Vilkåret er at landbruksdepartementet innen ett år kjøper tilbake like mye ris som de selger.

Japan vedtok å lagre ris i 1995, etter at et stort bortfall av avlinger to år tidligere ga store prisutslag.