Frederiksen mener Europa må ruste opp

USAs visepresident J.D. Vance kritiserte under sikkerhetskonferansen i München Europa for å være splittet og hevdet at den største trusselen mot Europa kommer innenfra.

Danmarks statsminister er forsiktig i sitt svar på kritikken.

– Amerikanerne har sagt ganske mye de siste ukene. Min oppfordring er at vi europeere gjør oss selv sterke, sier hun.

– Vi lever i en urolig verden og vet ikke hva som kommer til å skje de neste månedene og årene, fortsetter Frederiksen.

– Derfor er det viktig at vi ruster opp slik at vi kan motstå russerne, sier hun.

I motsetning til Vance holder Frederiksen fast ved at det er Russland som utgjør den største trusselen mot freden i Europa, ikke europeerne selv.

– Jeg tror ikke at Putin stopper ved Ukraina. Gir vi ham lov til å ta deler av Ukraina, tror jeg han kommer til å fortsette, sier hun.

