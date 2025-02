Beskatningen av fondskonto endret på dagen

Reglene pr. i dag er tilsvarende som for beskatningen av eierskap i verdipapirfond, og det foreslås ingen endringer i dette for fysiske personer som sparer. Det blir fortsatt 22 prosent skatt der 80 prosent eller mer av verdiene består av renteinstrumenter, opsjoner eller andre derivater, mens det fortsatt blir 37,8 prosent skatt dersom 80 prosent eller mer av verdiene består av aksjer.

22 prosent skatt

Men for selskaper som har sparemidler i fondskonto er det altså foreslått endringer fra 29. januar. I dagens regler, som gjelder om forslaget ikke innføres, er det 22 prosent skatt der 80 prosent eller mer består av renteinstrumenter, mens det er 0 prosent skatt dersom 80 prosent eller mer består av aksjer. Endringen som foreslås er enkel; det blir 22 prosent skatt uansett for selskaper som sparer i et slikt produkt.

Reglene om nåværende beskatning av fondskonto ble foreslått i Statsbudsjettet for 2018, høsten 2017. De ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2019. Dette har derfor siden 2018 vært et populært produkt, og mange har spurt Finansdepartementet med jevne mellomrom om hvorvidt det blir 0 prosent skatt på fondskonto som spares i et aksjeselskap – og fått bekreftende svar på at dette stemmer. Man har i sparemarkedet lagt dette til grunn, og norske og andre europeiske aktører som tilbyr slike produkter har benyttet dette produktet i kunders livslange aksjespareplaner.

Så, etter å ha velsignet slike produkter i over seks år, hvor sparing i aksjemarkedet har gitt god avkastning, så skal staten nå ta 22 prosent av denne avkastningen – mens de som valgte å spare i et verdipapirfond med 100 prosent lik underliggende aksjeportefølje, får beholde sin avkastning 100 prosent i samme perioden.

Rasjonale bak?

Hva kan være rasjonale bak en slik «Trump-aktig» handling fra Finansdepartementet? I høringsnotatet skriver de at fondskonto kan misbrukes. Men de skriver fint lite om hva misbruket kan bestå i, bortsett fra å uttrykke at noen kan «trylle» skattepliktige aksjegevinster utenfor EU/EØS til å bli skattefrie innenfor fritaksmetoden. Men dette eksakt samme misbruket er fremdeles åpent godkjent for et verdipapirfond som typisk handler amerikanske aksjer, som jo er skattefritt også etter høringen og lovendringen. Så dette blir som å bygge en trefelts motorvei, for så å stenge den med barrikader fordi det selges biler som går fortere enn 110 kilometer i timen.

Her bør derfor Finansdepartementet ta seg sammen og utvise normal høflighet mot folks aksjespareplaner. Om de ikke endrer prinsippet om skatteplikt, så gi i det minste de som har spart midler i flere år en mulighet til å realisere seg ut av et slikt produkt, og over i et UCITS-fond med samme eksponering.