Norske Tesla-eiere mener Musk påvirker Tesla negativt

500 nordmenn som eier Tesla, ble spurt om de synes Musk påvirker merkenavnet positivt eller negativt. Hele 44 prosent mener sjefen påvirker Tesla «svært negativt», mens 40 prosent mener han påvirker selskapet «negativt».

12 prosent har svart at de mener Musks påvirkning er «positiv», mens 4 prosent svarer at de mener han påvirker Tesla «svært positivt».

Målingen ble gjennomført mellom klokken 11.02 og 16.55 11. februar av NORSAT Express, på oppdrag fra Norstat selv. Utvalget besto av 500 Tesla-eiere over 18 år fra hele Norge. I en ekspress-måling er målet å få svar så raskt som mulig, og det er derfor ikke brukt et landsrepresentativt utvalg, men et beleilighetsutvalg.

Til tross for at mange mener Musk har en negativ innvirkning, sier de fleste at de fortsatt ville kjøpt en Tesla på nytt om de kunne velge. 55 har svart ja, mens 45 prosent svarer nei.

– Jeg skjønner at det for mange nå kanskje er litt vanskelig å ta stilling til om de skal kjøpe en Tesla når de trenger en ny bil. Det tenker jeg må være opp til hver enkelt og deres samvittighet, sier Vigdis Asbjørnsen, som er leder i Tesla Owners Club Norway.