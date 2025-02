Zelenskyj: Veldig vanskelig å overleve for Ukraina uten USAs støtte

– Det vil trolig være veldig, veldig, veldig vanskelig. Men selvfølgelig har man i alle vanskelige situasjoner en sjanse, sier Zelenskyj til kanalen.

– Men vi vil ha en liten sjanse til å overleve uten støtte fra USA. Jeg mener den er veldig viktig, kritisk, sier han videre, og legger til at han ikke ønsker å tenke på å kjempe mot Russland uten USA i ryggen.

President Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin ble tidligere i uka enige om å innledet fredssamtaler om Ukraina. Ukraina og deres europeiske allierte understreket at også de må involveres i slike samtaler, noe Zelenskyj gjentok fredag.

Zelenskyj sier fredag også at Putin kun ønsker å komme til forhandlingsbordet for å få på plass en våpenhvile som kan lette på de internasjonale sanksjonene mot Russland og la det russiske militæret omgruppere seg.

Trump har også signalisert at han ønsker verdifulle mineraler fra Ukraina i bytte mot fortsatt støtte. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har slått fast at det er uaktuelt med amerikansk bidrag til en eventuell fredsstyrke i Ukraina, og at det i første rekke må være europeiske Nato-land som sørger for sikkerhetsgarantier.